GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg42,2044,29Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00 135,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0085,00Antep fıstığı (sıra içi)Kg58,0070,00Antep fıstığı içi (kırık)Kg41,0046,00Nohut (naturel)Kg2,933,25Pirinç (baldo)Kg5,616,62ArpaKg1,151,15Mısır Kg 1,301,32BuğdayKg1,301,85
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