GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-135,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,5040,03Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,00 66,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00 135,42Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg111,00111,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00 105,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg72,0672,06Dana eti (karkas)Kg29,50 29,50Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,303,30BuğdayKg1,391,79
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