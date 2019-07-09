GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 125,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,0038,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg37,1637,16Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0062,00Antep fıstığı (boz iç)Kg125,24125,24Kabuklu ceviz (kuru)Kg20,0020,00Kuru üzüm (siyah)Kg15,0016,00Dana eti (karkas) Kg29,0029,00BuğdayKg1,351,78Nohut (naturel) Kg 2,502,70Kepek (buğday)Kg0,951,08
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