Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 ile 70 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0070,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,00 40,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg102,50135,00Antep fıstığı (meverdi)Kg101,33115,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg94,00 113,00Antep fıstığı içi (çekilmiş)Kg100,00125,00Ceviz iciKg46,0047,00Kabuklu ceviz (kuru) Kg23,0023,00 Badem ici (tatlı)Kg 63,0063,00BuğdayKg1,341,85Bulgur (çekilmiş)Kg2,192,20
Okuyucu Yorumları 0 yorum