GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak) Kg39,8842,15Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,5038,50Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg62,0062,00Kırmızı pul biberKg15,0019,50Dana eti (karkas)Kg29,0029,00Nohut (naturel) Kg2,903,25Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,353,35Kepek (buğday)Kg1,041,04Buğday Kg1,341,82Arpa Kg1,281,28
Okuyucu Yorumları 0 yorum