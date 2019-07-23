GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg57,00 68,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00130,00Antep fıstığı (meverdi)Kg110,00 110,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,37 105,00 Ceviz içi Kg44,12 52,00Kırmızı kabuklu mercimekKg3,213,21Ceviz kabuklu (kuru)Kg13,40
24,00
Dana eti (karkas)Kg28,00
32,00Koyun eti (gövde)Kg36,50
40,00Kuzu eti (gövde)Kg34,00
40,00Buğday (ekmeklik 1. sınıf)Kg 1,40
1,40
Buğday Kg1,39
1,78
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