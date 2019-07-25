GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,2443,24Antep fıstığı (meverdi)Kg103,00103,00Kuzu eti (gövde)Kg30,7540,75Ay çekirdeği (çiğ) Kg3,273,27Nohut (8 mm)Kg3,603,96Kırmızı kabuklu mercimekKg3,804,65Soya fasulyesiKg2,102,13Barbunya Kg9,5010,00Pirinç (baldo)Kg5,787,50Pirinç (kırık) Kg2,942,94BuğdayKg 1,40
1,74
Bulgur (çekilmiş)Kg2,632,63
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