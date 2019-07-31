GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'da kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 36,10 - 45,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 36,1045,10 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 55,16 55,17BarbunyaKg 9,91 9,91
Fasulye (dermason)Kg 8,94 8,94Nohut (9 mm)Kg 4,505,20Yeşil mercimek Kg 4,59 4,59 Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,42 4,42Buğday (aşurelik)Kg 2,77 2,77Bulgur (köftelik)Kg 2,96 2,96
Bulgur (pilavlık)Kg 2,96 2,96Pirinç (dökme)Kg 5,26 5,78Pirinç (baldo)Kg 6,27 7,50
Arpa Kg1,20
1,20
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