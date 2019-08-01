GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0069,00Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00148,00Antep fıstığı (meverdi)Kg103,00107,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,00100,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg103,83103,83Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0073,00Ceviz içiKg60,0061,00Badem içi (tatlı)Kg63,63 63,63 Kuru üzüm (siyah)Kg15,0015,00Ay çekirdeği (çiğ)Kg10,9711,31Zeytinyağı (ham)Kg 15,0015,00Dana eti (karkas)Kg31,0031,00Nohut (naturel)Kg2,723,05
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