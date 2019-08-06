GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 29 ila 29,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Dana (karkas)Kg29,0029,50Koyun (dişi)Kg15,8016,00Kuzu (erkek)Kg18,50 18,70 Koyun (erkek)Kg19,9020,00Nohut (naturel)Kg2,403,00 Kırmızı kabuklu mercimekKg3,153,20Beyaz ArpaKg1,211,22Çakır ArpaKg1,281,29Ekmeklik buğdayKg 1,301,43 Sert Buğday (İç Anadolu)Kg1,601,68Sert Buğday (Güneydoğu)Kg1,74 1,84
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