GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg125,00145,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 56,0065,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 113,00115,50Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,0090,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 90,69120,00Ceviz içi Kg45,00 55,44Badem içi (tatlı) Kg30,0056,56Fındık içi Kg52,0053,00Dana eti (karkas)Kg 32,0032,00Kuzu eti (gövde)Kg40,25 41,00Bakla Kg5,02 5,02 Kırmızı mercimek (iç)Kg 2,80 2,80
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