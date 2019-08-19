GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,70 40,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,5063,00Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00 135,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg110,00110,00Bulgur (pilavlık)Kg 2,172,96Pirinç (baldo)Kg6,227,50ArpaKg1,241,24Buğday (dökerli)Kg1,301,30Buğday Kg 1,36 1,95Kırık buğday Kg0,941,10
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