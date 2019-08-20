GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'da kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 38,5042,10 Antep fıstığı (kavlak)Kg42,9544,18Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg42,0048,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg140,00140,00Ay çekirdeği (iç)Kg5,205,80Soya kabuğuKg0,800,80 Mercimek (iç)Kg3,473,89BuğdayKg1,311,64Bulgur (kepekli)Kg0,740,90
Bulgur (pilavlık)Kg 2,37 2,37Pirinç (dökme)Kg 4,42 5,36Pirinç (baldo)Kg5,145,14
Zeytin yağı (ham)Kg10,00
10,00
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