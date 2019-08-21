GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş iç Antep fıstığının kilogramı 102-117,50 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak ikinci kalite)Kg30,0030,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 47,00 Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg102,00 117,50 Pirinç (dökme)Kg4,42 7,37 Pirinç (baldo)Kg6,00 6,27 Buğday (kırık)Kg1,15 1,15 Buğday (yumuşak)Kg1,13 1,25
Buğday Kg1,32 2,01
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