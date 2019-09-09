GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 85-155 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg85,00155,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 28,2045,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)Kg 27,61 28,39Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 52,0055,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg61,00 74,00 Antep fıstığı (boz iç ekstra)Kg 163,00165,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 120,00124,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,00 120,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,00
95,00
Dana eti (karkas)Kg31,00
31,00 Buğday Kg 1,45
2,05 ArpaKg0,901,20
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