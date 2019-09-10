GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg76,25 76,25 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,09 110,09 Antep fıstığı (yaş kabuklu)Kg27,35 27,35 Ceviz (kabuklu-kuru)Kg16,50 16,50 Zeytinyağı (ham)Kg 9,50 17,40 Zeytinyağı (naturel)Kg 18,75 18,75Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,00Kırmızı mercimek (iç)Kg4,00 4,64Yeşil mercimek Kg4,59 4,63
Nohut (9 mm)Kg4,504,50Nohut (naturel)Kg 2,002,25 Fasulye (dermason)Kg8,07
8,74
Barbunya Kg 9,189,74
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