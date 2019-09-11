Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 65,25-70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,2570,00Antep fıstığı (kabuklu-yaş)Kg 27,35 27,35Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg 57,00 57,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00 120,00 Badem içi (tatlı)Kg 56,0058,50 Pamuk tohumu küspesi Kg 1,53 1,53Kırmızı mercimek (iç)Kg4,004,26Nohut (9 mm)Kg 6,837,12 Nohut (8 mm)Kg 2,78 3,90 Nohut (naturel)Kg 2,30 2,50Nohut (kırık)Kg 2,03 2,03
Buğday Kg 1,50 1,75
ArpaKg 1,10
1,30
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