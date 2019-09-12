Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 148,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 148,51 148,51Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 106,50 106,50Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 47,03 47,03Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,35 27,35 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 61,00 69,00
Karışık çerezKg31,01 40,46 Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg8,50 8,70
Fındık içi Kg 40,00 40,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg 50,00 50,00
Dana eti (karkas)Kg 16,52 32,00Nohut (naturel)Kg 2,20 2,20Buğday Kg1,66 1,75
ArpaKg1,30 1,30
Okuyucu Yorumları 0 yorum