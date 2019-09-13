Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135-150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00150,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg26,1929,10Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg104,85 126,00 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,75 3,86Kırmızı mercimek (iç)Kg4,00 4,64Yeşil mercimek Kg4,49 8,42Mercimek (sarı iç)Kg2,75 2,82 Nohut (9 mm)Kg4,49 6,80
Nohut (8 mm)Kg 3,50 3,50
Fasulye (dermason)Kg6,95 8,74
Barbunya Kg8,90 8,90
Buğday Kg1,40 1,98 ArpaKg1,16 1,30
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