Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 27,87-28,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,87 28,39 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,00
Nohut (naturel)Kg 3,00 3,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg 10,00 10,00
Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg10,75 10,75 Zeytinyağı (ham)Kg 9,0014,00Zeytinyağı (sızma)Kg15,00 17,00Kişniş Kg 5,00 5,00Dana eti (karkas)Kg 29,5031,00Kuzu eti (gövde)Kg41,0041,00 Buğday Kg 1,59 2,00ArpaKg1,20 1,50
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