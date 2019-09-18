Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg124,54 124,54 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 27,8728,39 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 59,0080,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg114,50 122,40 Antep fıstığı (meverdi)Kg 105,57 105,57Siirt fıstığı (boz iç)Kg 116,20 116,20Ceviz içi Kg60,0061,00Ceviz kabuklu (kuru)Kg26,00 26,00
Badem içi (tatlı)Kg 63,63 64,33Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,17 3,69Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,93 4,93Nohut (8 mm)Kg 2,91 3,53
Nohut (naturel)Kg 4,00
4,00
Fasulye (dermason)Kg 6,95
7,92
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