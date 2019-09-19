Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,0046,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 27,8728,65Antep fıstığı (kavlak)Kg 57,00 57,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 60,0070,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 125,00
125,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg95,00118,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 85,0085,28Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg 40,0045,00Antep fıstığı (yeşil iç-ekstra)Kg190,00 190,00 Antep fıstığı (sıra iç)Kg 70,00 75,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg 7,50 7,50Badem içi (tatlı)Kg53,94 61,28BuğdayKg 1,45
1,53Arpa Kg 1,20 1,20Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,30 5,00
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