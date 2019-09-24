Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 169,86-174,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg169,86 174,17 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 42,4048,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 25,0025,91
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 59,0080,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg120,00 125,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 90,50125,00Ceviz içi Kg60,0061,00Ceviz (kabuklu)Kg 26,00 26,00 Badem içi (tatlı)Kg 53,0064,33 Siyah kuru üzüm Kg18,90 18,90 İncir (kuru)Kg10,0010,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg7,507,50Badem içi (tatlı)Kg53,94 61,28Zeytinyağı (sızma)Kg17,5018,00 Nar konsantresi (saf)Kg 16,4516,50Kırmızı mercimek (iç)Kg4,305,00
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