Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135,00 - 143,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00143,56Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg111,77114,50 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00 100,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 102,75103,85 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg51,50 57,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg66,00 66,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,46 3,90Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,26 4,64Yeşil mercimekKg 4,494,88Nohut (9 mm)Kg 4,497,28 Nohut (8 mm)Kg3,50 3,60Fasulye (dermason)Kg 7,92 7,92Dana eti Kg 31,00 31,00Keçi sütü Kg2,00 2,00 İnek sütü Kg1,502,00Buğday (sert)Kg2,002,00
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