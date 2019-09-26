Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,74 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg125,74 125,74 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,89 45,89 Antep fıstığı (kavlak elek altı)Kg 30,00 30,00Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg56,50 59,00Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg 83,5084,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 55,0075,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 116,98115,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 115,12 115,12Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 91,00 106,00Badem içi (tatlı)Kg 62,00 62,00Fındık içi Kg33,0040,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg 29,0943,50Dana eti (karkas)Kg 29,00 29,00Kuyruk yağı Kg35,50 39,97 Kuzu eti (gövde)Kg 39,0044,02 Nohut (9 mm)Kg 7,33 7,33
Nohut (8 mm)Kg 3,90
3,90
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,25
3,25
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,19
4,26 Fasulye (dermason)Kg 6,95
6,95
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