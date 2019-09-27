Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Zeytinyağı (organik)Kg15,00 15,00Zeytinyağı (ham)Kg10,0012,00Nohut (naturel)Kg2,20 2,40 İrmik (paketli)Kg2,67 3,07Bulgur (pilavlık)Kg2,72 2,85Bulgur (köftelik)Kg 2,77 2,82Bulgur (çekilmiş)Kg1,05 2,82Bulgur unu Kg 1,25 1,25Buğday (aşurelik)Kg 2,17 2,17Buğday (kırık)Kg0,55 1,23 Buğday Kg 1,211,90Mısır Kg 1,01 1,22
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