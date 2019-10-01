FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan satıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 45,0047,04 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 28,94 28,94Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00 88,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 120,00 175,00 Antep fıstığı (yeşil iç soyulmuş)Kg 115,00 115,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 79,00 127,07 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 117,00135,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 91,00 175,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 85,00 85,00Ceviz içi Kg 54,45 58,00Buğday Kg 1,531,66Arpa Kg 1,33 1,33
Mısır Kg 1,14
1,14

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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