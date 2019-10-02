GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 41,50 50,29Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,70 28,00Antep fıstığı (kavlak)Kg 48,0054,65 Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg67,00 67,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 60,00 80,00Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00 175,00 Antep fıstığı içi (soyulmuş)Kg 148,00 148,00Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg 180,00 220,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 118,00 150,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 105,25 125,00Badem içi (tatlı)Kg 63,00 63,00Badem içi (kavrulmuş)Kg65,00 65,00 Sumak (toz)Kg 12,75 12,75
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