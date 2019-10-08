Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 124,16 - 126,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 48,35 48,35Antep fıstığı (boz kavlak) Kg 51,00 54,61 Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg65,00 65,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 70,00 80,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg124,16 126,90
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 101,00 104,50Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 115,00 125,00 Antep fıstığı (sıra iç)Kg 70,00 70,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 75,00 79,00Ceviz içi Kg53,50 62,60Badem içi (tatlı)Kg 64,33 65,66 Dana eti (karkas)Kg 29,0031,00
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