Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,35 - 142,33 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,35142,33Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg46,95 46,95 Antep fıstığı (kavlak)Kg60,0060,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0075,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 119,00124,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 115,00118,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 90,28106,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg 50,0090,00Kuru üzüm (Besni)Kg20,0024,50Kuru üzüm (siyah)Kg 11,0022,00Dana eti (karkas)Kg 32,00 32,00Buğday (sert)Kg 1,92 1,92
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