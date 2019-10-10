GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 48,97 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 48,97 48,97Badem içi (tatlı)Kg45,50 62,00 Ayçekirdeği (çiğ) Kg10,72 10,72 Kırmızı biber (çöpsüz)Kg17,75 17,85 Kırmızı biber (pul)Kg15,0026,00Dana eti (karkas)Kg 27,0031,00Kuzu eti (gövde)Kg 39,0040,50 Buğday (sert)Kg1,90 1,90 BuğdayKg 1,52 1,52
ArpaKg 1,31 1,31Mısır Kg 1,101,40
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