Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,50 62,50 Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg41,00 41,00 Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 118,00 119,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 118,00 118,00Ay çekirdeği (çiğ)Kg 7,25 10,98Kırmızı biber (çöpsüz)Kg 17,50 17,90Pul biber Kg 15,0024,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,86 3,89Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,00 4,72Yeşil mercimek Kg 4,49 4,72
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