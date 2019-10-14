Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 49,23 49,80Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 47,50 47,50Antep fıstığı (boz iç)Kg144,00 144,00Antep fıstığı (kavlak)Kg 53,25 53,25Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg 62,50 63,00Karışık çerez Kg 40,3049,63 Ceviz içi Kg 40,54 60,39Ceviz (kabuklu-kuru)Kg 20,00 28,71Badem içi ekstra (tatlı)Kg 71,0075,00 Badem içi (tatlı)Kg 50,0059,69 Fındık içi Kg 34,0042,13
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