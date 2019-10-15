Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,0090,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-ekstra)Kg 52,50 52,50Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 50,00 50,00Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg 41,00 41,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 108,00110,00 Dana eti Kg29,50 29,70Buğday (sert)Kg 2,00 2,00 Buğday (kırık)Kg1,16 1,16 BuğdayKg1,50 2,00Arpa Kg 1,20 1,30Buğday (aşurelik)Kg 2,34 2,34
Nohut (naturel) Kg 2,20
12,00Soya fasulyesi Kg 2,20
2,20
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