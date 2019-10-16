Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 61,50-71,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 43,7050,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 61,5071,50Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 102,00 103,00Kabak çekirdeği (çiğ)Kg 14,00 14,00Domates salçası Kg 7,15 7,15Kırmızı biber (pul)Kg 15,0031,00Dana eti (karkas)Kg 27,79 29,95Nohut (naturel) Kg2,55 2,55 BuğdayKg 1,472,00Arpa Kg1,34 1,34 Mısır Kg 1,15 1,18
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