Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 120,43 120,43Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)Kg 50,02 50,02Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 42,50 42,50Antep fıstığı (kavlak)Kg47,59 49,59 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 63,5080,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 114,00 114,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 114,26 114,26 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg103,04 103,50 Kırmızı pul biber Kg 18,5220,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,20Kırmızı mercimek (iç)Kg4,004,40
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