FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 120,43 120,43Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)Kg 50,02 50,02Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 42,50 42,50Antep fıstığı (kavlak)Kg47,59 49,59 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 63,5080,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 114,00 114,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 114,26 114,26 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg103,04 103,50 Kırmızı pul biber Kg 18,5220,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,20Kırmızı mercimek (iç)Kg4,004,40

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemezAli Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez
Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecekProf. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı GTB

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

O mesafe 5,5 saate gidilecek! Başlıyor

O mesafe 5,5 saate gidilecek! Başlıyor

90 liraya uçak bileti! Satışa çıktı

90 liraya uçak bileti! Satışa çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

Naci Ağbal: 2020'de kamuya 60 bin personel alınması öngörülüyor

Naci Ağbal: 2020'de kamuya 60 bin personel alınması öngörülüyor

Can Baydarol: Silah satışına konulan ambargonun şu aşamada ciddiye alınmasına gerek yok

Can Baydarol: Silah satışına konulan ambargonun şu aşamada ciddiye alınmasına gerek yok

İstanbul'da kabin görevlisi başvurusuna gelenler modelleri aratmadı

İstanbul'da kabin görevlisi başvurusuna gelenler modelleri aratmadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.