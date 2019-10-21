Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg47,20 48,35Antep fıstığı (kavlak)Kg 60,5061,00Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg 60,0072,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,00 80,00Antep fıstığı (yeşil iç)Kg 145,42 145,42Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 100,00130,00Antep fıstığı (meverdi)Kg 100,00 135,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 85,00 130,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,00 76,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg68,00 79,00
Badem içi (tatlı)Kg52,00
61,28
Dana eti (karkas)Kg 29,00
32,02
Kuyruk yağı Kg 37,55
37,55
Kuzu eti (pirzola)Kg 42,56
48,22
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,40
3,40
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,26
4,29Nohut (9 mm)Kg4,46
7,28 Fasulye (dermason)Kg7,48 7,92
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