Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 96 - 99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg96,0099,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 50,50Antep fıstığı (kavlak)Kg 63,00 63,00Antep fıstığı (kavlak- elek altı)Kg 30,00 30,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 78,00 78,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 85,50 112,87Antep fıstığı (meverdi)Kg 108,00 108,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 80,00 80,00Badem içi (tatlı)Kg62,00 64,00Soya yağı Kg 4,14 4,14Nar konsantresi (saf)Kg 16,4516,46Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,664,35
Mercimek (sarı iç)Kg7,01 7,01 Nohut (8 mm)Kg 2,87 3,28Nohut (naturel)Kg2,50 3,20
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