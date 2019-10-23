Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00160,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,50 42,25 Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg 65,00 65,00Antep fıstığı (kavlak- elek altı)Kg21,0021,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg94,99 100,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,00 95,00Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg75,00 80,00Badem içi (tatlı)Kg51,0051,00Fındık içi Kg30,0030,00Kuru üzüm (Besni)Kg16,50 16,50 Kırmızı pul biber Kg15,00 25,00Dana eti (karkas)Kg 29,0039,97Dana eti (incik)Kg 87,9787,97 Kuzu eti (gövde)Kg 38,00 49,67 Kuyruk yağı Kg 27,0042,28
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