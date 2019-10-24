Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122,60 - 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg122,60 140,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu,ekstra)Kg 54,0057,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 63,50 65,88Antep fıstığı (kavrulmuş- elek altı)Kg 41,00 41,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,75 121,80 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,00 3,05 Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,18 4,64Yeşil mercimek Kg4,41 4,41 Nohut (9 mm) Kg3,79 7,30 Nohut (8 mm)Kg 3,60 3,60Nohut (naturel)Kg 2,005,78 Fasulye (dermason)Kg6,11 7,92
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