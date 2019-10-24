FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 122,60 - 140 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122,60 - 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg122,60 140,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu,ekstra)Kg 54,0057,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 63,50 65,88Antep fıstığı (kavrulmuş- elek altı)Kg 41,00 41,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,75 121,80 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,00 3,05 Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,18 4,64Yeşil mercimek Kg4,41 4,41 Nohut (9 mm) Kg3,79 7,30 Nohut (8 mm)Kg 3,60 3,60Nohut (naturel)Kg 2,005,78 Fasulye (dermason)Kg6,11 7,92

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı borsa GTB

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