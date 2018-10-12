GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlar ile kurallara uymayan ticari taksi işletmeleri hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Valilikçe yayınlanan genelgede vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişimin güvence altına alınmasının devletin yasal sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmünün uygulanacağı, söz konusu karar ve tedbirlere aykırı davrananların ise 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı ifade edilen genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi karar alındığı belirtildi.

Buna göre, kent sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, alınan kararlara ilişkin şunlar kaydedildi: