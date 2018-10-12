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Gaziantep Valiliğinden "fahiş fiyat" genelgesi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

Valilik, yayımladığı iki ayrı genelgeyle, dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlar ile kurallara uymayan ticari taksi işletmeleri hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlar ile kurallara uymayan ticari taksi işletmeleri hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Valilikçe yayınlanan genelgede vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişimin güvence altına alınmasının devletin yasal sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmünün uygulanacağı, söz konusu karar ve tedbirlere aykırı davrananların ise 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı ifade edilen genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla bir dizi karar alındığı belirtildi.

Buna göre, kent sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, alınan kararlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir."

Taksi şoförleriyle ilgili yayımlanan genelgede ise kısa mesafede, çok uzun mesafede ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almayan, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkaran, vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak, yolculardan yüksek ücret talep ettiği belirlenen şoförler hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Genelgede, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halindeyken cep telefonuyla oyun oynadığı, uzun süre yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği belirlenen taksi şoförleri hakkında da yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

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