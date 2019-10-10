Gaziantep ve Kilis'in iş dünyası temsilcilerinden "Barış Pınarı" deklarasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kilis'in iş dünyası temsilcileri, ortak deklarasyon yayınlayarak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) bir araya gelen iş adamları adına açıklamayı okuyan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gazi şehrin iş dünyası temsilcileri olarak devletin, milletin ve kahraman Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekat olduğunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğini ifade eden Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. Önümüzdeki günlerde 96. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız bu aziz vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli' Tüm dünya bilmeli, anlamalı ve desteklemelidir ki Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefindedir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan bu harekat bir savaş değil, güvenliğimiz için atmamız gereken bir adımdır. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı masum halklara kalkan olmasıdır. Kimse art niyet aramasın."