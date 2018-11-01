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Gaziantep’in ekim ayı ihracatı yüzde 10,4 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Gaziantep’in ekim ayı ihracatı yüzde 10,4 artışla 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleşti"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin ekim ayı ihracatının yüzde 10,4 artışla 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sıradaki yerini koruduğunu ifade eden Ünverdi, yıl sonunda 7 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

İhracattaki pozitif verilere rağmen ekonomide yaşanan sıkıntılı süreçte, iç piyasaya yönelik üretim yapan firmalarla, ihracat yapan firmalara kademeli olarak destek verilmesi gerektiğine dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep’in ekim ayı ihracatı yüzde 10,4 artışla, 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, Gaziantep’ten ocak-ekim 2018 döneminde 5 milyar 679 milyon 266 bin dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’ten yapılan ihracat yüzde 5,4 arttı. Devletimizin üreten kesime vereceği destekle birlikte ekonominin tüm aktörleri birlik içerisinde hareket ederse, bu sıkıntılı süreci çok daha kolay atlatırız. Bu anlamda bankacılık sektörünün reel sektöre yaklaşımında daha hassas olması üreten, istihdam eden, ihraç eden kesimin gücünü artıracaktır. Sanayici, bankacı, tüm kurum ve kuruluşlar el ele verirsek düzlüğe çıkmamız çok daha kolay olur."

Yerli üretimi artırma noktasında eğitime, Ar-Ge’ye ve yenilikçi anlayışa daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Ünverdi, şöyle devam etti:

“Bu anlayışa göre yol haritaları çizilmeli ve buna göre eğitim modelleri geliştirmeliyiz. Özellikle son süreçte yaşadığımız dolar fiyatlarındaki değişkenlik, kur baskısı ve faizler yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Ülke olarak bağımsız bir ekonomi için üretmemiz ve ürettiğimizi dünyaya satabilmemiz gerekiyor. Üretimde millileşme, markalaşma ve tümüyle yerli üretimler yapabilmemiz büyük önem taşıyor. Ülke olarak tek çıkış yolumuz da bu zaten. Ekonomik kalkınma için yerli üretim yapmak ve ürettiğimizi ihraç etmek zorundayız. Hükümetimiz özellikle son dönemde savunma sanayinde yerli üretime büyük ağırlık veriyor. Gaziantep olarak bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazırız. Savunma sanayinin yanı sıra bölgemizdeki yüksek teknolojili yatırımların artması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Adnan Ünverdi Gaziantep Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ihracat

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