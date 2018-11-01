Gaziantep’in ekim ayı ihracatı yüzde 10,4 arttı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin ekim ayı ihracatının yüzde 10,4 artışla 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sıradaki yerini koruduğunu ifade eden Ünverdi, yıl sonunda 7 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

İhracattaki pozitif verilere rağmen ekonomide yaşanan sıkıntılı süreçte, iç piyasaya yönelik üretim yapan firmalarla, ihracat yapan firmalara kademeli olarak destek verilmesi gerektiğine dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep’in ekim ayı ihracatı yüzde 10,4 artışla, 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, Gaziantep’ten ocak-ekim 2018 döneminde 5 milyar 679 milyon 266 bin dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’ten yapılan ihracat yüzde 5,4 arttı. Devletimizin üreten kesime vereceği destekle birlikte ekonominin tüm aktörleri birlik içerisinde hareket ederse, bu sıkıntılı süreci çok daha kolay atlatırız. Bu anlamda bankacılık sektörünün reel sektöre yaklaşımında daha hassas olması üreten, istihdam eden, ihraç eden kesimin gücünü artıracaktır. Sanayici, bankacı, tüm kurum ve kuruluşlar el ele verirsek düzlüğe çıkmamız çok daha kolay olur."