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Gaziantep'in ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Kentte mayısta yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 616 milyon 785 bin dolara ulaştı - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Mayıs ayı itibarıyla aylık bazda ihracatımız, sene başından bu yana hem yüzdelik, hem de rakamsal olarak en yüksek değerine ulaştı. İhracattaki bu büyüme hem istikrar, hem de gelecek adına mutluluk verici"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 616 milyon 785 bin dolara çıktı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamada, ocak-mayıs döneminde kentten gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 2 milyar 855 milyon 302 bin dolar oldu. Mayıs ayında yapılan ihracat ise geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 8,7 yükseldi ve 616 milyon 785 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ihracat grafiğinin pozitif yönde devam ettiğini aktardı.

Ünverdi, "Mayıs ayı itibarıyla aylık bazda ihracatımız, sene başından bu yana hem yüzdelik, hem de rakamsal olarak en yüksek değerine ulaştı. İhracattaki bu büyüme hem istikrar, hem de gelecek adına mutluluk verici. Sanayicilerimizin üstün çabaları ve yeni pazar hedefleriyle inşallah önümüzdeki süreçte de ihracattaki artışımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılar için döviz kurunun sabitlenmesinin de ülke ihracatçılarının elini rahatlatacağını vurgulayan Ünverdi, 31 Temmuz'a kadar vadesiz reeskont döviz kredilerine Türk lirasıyla ödeme imkanı getirildiğini ve kurların ABD doları için 4,20, avro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 lira olarak sabitlendiğini hatırlattı.

Sanayiciler olarak üretim, istihdam ve ihracattaki artışla birlikte, katma değer üretmeye devam edeceklerini kaydeden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Uluslararası konjonktürdeki ani ve hızlı gelişmelere bakıldığında Gaziantep'in ihracat rakamları memnuniyet vericidir. Dünyada gerilimin eksik olmadığı, rekabetin en üst seviyeye çıktığı ve adeta ekonomi savaşlarının yaşandığı bir dönemde, Gaziantep üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Yanı başımızdaki iç savaş ve komşularımızdaki siyasi istikrarsızlıklara rağmen ihracatımız artarak devam ediyorsa, bu büyük bir özveri ve azmin göstergesidir. İhracatçılarımız en gelişmiş pazarlardan tutun da adını bile duymadığımız, dünyanın en ücra köşelerine kadar ürün satmak için gece gündüz demeden çalışmaktadır."

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