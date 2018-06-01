Gaziantep'in ihracatı arttı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 616 milyon 785 bin dolara çıktı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamada, ocak-mayıs döneminde kentten gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 2 milyar 855 milyon 302 bin dolar oldu. Mayıs ayında yapılan ihracat ise geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 8,7 yükseldi ve 616 milyon 785 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ihracat grafiğinin pozitif yönde devam ettiğini aktardı.

Ünverdi, "Mayıs ayı itibarıyla aylık bazda ihracatımız, sene başından bu yana hem yüzdelik, hem de rakamsal olarak en yüksek değerine ulaştı. İhracattaki bu büyüme hem istikrar, hem de gelecek adına mutluluk verici. Sanayicilerimizin üstün çabaları ve yeni pazar hedefleriyle inşallah önümüzdeki süreçte de ihracattaki artışımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılar için döviz kurunun sabitlenmesinin de ülke ihracatçılarının elini rahatlatacağını vurgulayan Ünverdi, 31 Temmuz'a kadar vadesiz reeskont döviz kredilerine Türk lirasıyla ödeme imkanı getirildiğini ve kurların ABD doları için 4,20, avro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 lira olarak sabitlendiğini hatırlattı.