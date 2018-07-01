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Gaziantep'in ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Kentten yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 3 milyar 337 milyon 609 bin dolara ulaştı - GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Ülkemizin ihracat hedeflerine önemli katkılar sağlayan kentimizin ihracattaki yükselişini sürdürmesi bizleri gururlandırmaktadır" - GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Seçimler, ramazan ayı, bayram ve yaz mevsimine rağmen ihracatımızdaki artış sürüyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten yılın ilk 6 ayında 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, en çok ihracat yapan 10 kent arasında 6. sıradaki yerini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Kentin ihracatının sürekli artırmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep’ten geçtiğimiz yılın ilk yarısında 3 milyar 188 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl ise 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonundaki hedefimiz en çok ihracat yapan 5. kent olmak. İhracatı destekleyici reformların hayata geçirilmesi hem ülkemizin hem de Gaziantep'in ihracatına önemli katkılar sağlayacaktır. İhracat yapmak Gaziantep'in üretme kültürünün altında yatan en önemli motivasyonlardan biridir. Gaziantepli sanayici ve ihracatçılar güncel piyasa ihtiyaçlarına anında yanıt veren, görece esnek üretim ve kümelenme mantalitesine sahip. Küresel gelişmeleri ve potansiyelimizi dikkate aldığımızda katma değersiz, niceliğe dayalı üretimden katma değeri yüksek, bilgi gerektiren işler yapan sektörlere geçiş yapmak sadece kent için değil ülke için de zorunlu hale geldi."

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'ten yapılan ihracatın artarak devam ettiğini belirtti.

Hem aylık bazda, hem de yılın ilk yarısında yapılan ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu kaydeden Ünverdi, "2017 yılını rekor ihracatla kapatan ve 2018 yılında büyümesini devam ettiren ülkemizde, ihracat rakamları artarak devam ediyor. Seçimler, ramazan ayı, bayram ve yaz mevsimine rağmen ihracatımızdaki artış sürüyor. Bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan, üreten, istihdam oluşturan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sanayiciler olarak mevcut rakamları yukarı taşımak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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