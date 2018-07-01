Gaziantep'in ihracatı arttı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten yılın ilk 6 ayında 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, en çok ihracat yapan 10 kent arasında 6. sıradaki yerini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Kentin ihracatının sürekli artırmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep’ten geçtiğimiz yılın ilk yarısında 3 milyar 188 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl ise 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonundaki hedefimiz en çok ihracat yapan 5. kent olmak. İhracatı destekleyici reformların hayata geçirilmesi hem ülkemizin hem de Gaziantep'in ihracatına önemli katkılar sağlayacaktır. İhracat yapmak Gaziantep'in üretme kültürünün altında yatan en önemli motivasyonlardan biridir. Gaziantepli sanayici ve ihracatçılar güncel piyasa ihtiyaçlarına anında yanıt veren, görece esnek üretim ve kümelenme mantalitesine sahip. Küresel gelişmeleri ve potansiyelimizi dikkate aldığımızda katma değersiz, niceliğe dayalı üretimden katma değeri yüksek, bilgi gerektiren işler yapan sektörlere geçiş yapmak sadece kent için değil ülke için de zorunlu hale geldi."