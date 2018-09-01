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Gaziantep'in ihracatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

Bu yılın 8 aylık döneminde kentten yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 4 milyar 419 milyon dolara ulaştı - Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Devletimiz tarafından atılan her adım piyasayı rahatlattı"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in bu yılın 8 aylık döneminde ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 4 milyar 419 milyon 959 bin dolara çıktı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında ihracat, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 azalarak 517 milyon 191 bin dolar oldu.

Ocak-ağustos döneminde kentten gerçekleştirilen ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 4 milyar 419 milyon 959 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm sanayicileri ve işadamlarını özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Ülkenin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğine değinen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte azim ve kararlılıkla üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan iş dünyamızı yürekten kutluyor, mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üretimin, ticaretin global ölçekte yaşandığı günümüz dünyasında döviz kurundaki artışın en başta sanayici ve iş dünyamıza yansımaları oldu. Devletimiz tarafından atılan her adım piyasayı rahatlattı. Tabii bu adımların devam etmesi ve döviz kurunun makul seviyelerde dengede tutulması hayati önem taşıyor."

Bağımsız ve dirençli bir ekonomi için yerli üretimin önemli olduğunu aktaran Ünverdi, "En başta hammadde ve makine sektöründe yerlileşmemiz hayati önem taşıyor. Daha önce de vurgu yaptığımız gibi Ar-Ge, inovasyon, marka ve daha fazla katma değer oluşturmak zorundayız. Dışa bağımlılığımızı ancak bu şekilde azaltabilir, dış etkenlere karşı koruyabilir ve ülke ekonomimizi yukarılara taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

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