"Gaziantep'in ihracatı ülke ortalamasının 4 katından fazla"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1,7 artarken, Gaziantep'in ihracatının yüzde 7,7 artışla ülke ortalamasının 4 katından fazla olduğunu bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, şehrin ekonomisine üretim ve ihracatla katkı sağlayan tüm sanayicileri, ihracatçıları ve iş dünyasını kutlayarak, "Gaziantep'ten 2019 yılı ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artışla 554 milyon 148 bin dolar ihracat yapıldı. Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 7,7 artışla ülke ortalamasının 4 katından fazla." ifadelerini kullandı.

Adnan Ünverdi, yılın 8 ayında Türkiye ihracatının yüzde 2,9 arttığını, Gaziantep'in ihracatınınsa yüzde 9 ile ülke ortalamasının 3 katı artış gösterdiğini aktardı.

Gaziantep'in, 2019 yılı ağustos ayında ilk 10 il içinde en fazla ihracat yapan 6. il olduğuna değinen Ünverdi, en fazla ihracat yapılan ürünlerin halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, deri ve deri mamulleri, çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, meyve ve sebze mamulleri, makine ve aksamları olduğunu kaydetti.