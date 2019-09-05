FİNANS

"Gaziantep'in ihracatı ülke ortalamasının 4 katından fazla"

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Gaziantep'ten 2019 yılı ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artışla 554 milyon 148 bin dolar ihracat yapıldı. Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 7,7 artışla ülke ortalamasının 4 katından fazla"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1,7 artarken, Gaziantep'in ihracatının yüzde 7,7 artışla ülke ortalamasının 4 katından fazla olduğunu bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, şehrin ekonomisine üretim ve ihracatla katkı sağlayan tüm sanayicileri, ihracatçıları ve iş dünyasını kutlayarak, "Gaziantep'ten 2019 yılı ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artışla 554 milyon 148 bin dolar ihracat yapıldı. Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 7,7 artışla ülke ortalamasının 4 katından fazla." ifadelerini kullandı.

Adnan Ünverdi, yılın 8 ayında Türkiye ihracatının yüzde 2,9 arttığını, Gaziantep'in ihracatınınsa yüzde 9 ile ülke ortalamasının 3 katı artış gösterdiğini aktardı.

Gaziantep'in, 2019 yılı ağustos ayında ilk 10 il içinde en fazla ihracat yapan 6. il olduğuna değinen Ünverdi, en fazla ihracat yapılan ürünlerin halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, deri ve deri mamulleri, çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, meyve ve sebze mamulleri, makine ve aksamları olduğunu kaydetti.

Ünverdi, 2019 yılı ocak-ağustos aylarında Gaziantep'ten yapılan ihracatın ülkelere göre incelendiğinde, ilk sırada Irak'ın yer aldığını anlatarak, "Kentimizin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, İtalya, İran, Libya, Almanya, Belçika, İsrail, Hollanda, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Yemen, Benin, Somali, Polonya, Rusya Federasyonu'dur. Amacımız, bu ülkelere olan mevcut ihracatımızı daha yukarılara taşımak. Bu amaçla üretim ve ihracat yapamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Ünverdi Gaziantep ihracat Sanayi Odası

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