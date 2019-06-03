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Gaziantep'in ihracatında artış

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'in ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 684 milyon doları aştı - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Uluslararası pazarda risklerin arttığı, ekonomilerin yara aldığı bir dönemde firmalarımız her ay başarılarına yenilerini ekliyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 684 milyon 31 bin dolara çıktı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Ocak-Mayıs 2019 döneminde kentin ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 3 milyar 183 milyon 315 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Gaziantepli ihracatçıların 2019 yılında büyük bir başarıya imza attığına değinen Ünverdi, şöyle devam etti:

"Uluslararası pazarda risklerin arttığı, ekonomilerin yara aldığı bir dönemde firmalarımız her ay başarılarına yenilerini ekliyor. Özellikle ABD, Çin ekseninde devam eden ticaret savaşları ve ülkeler üzerindeki yaptırım kararlarına rağmen Gaziantep olarak pazardaki payımızı büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Ancak geldiğimiz noktada kilogram birim fiyatlarımızı biraz daha artırmamız büyük önem taşıyor. Bunun için de daha fazla Ar-Ge’ye, inovasyona ve markalaşmaya ihtiyacımız var. Gaziantep Sanayi Odası olarak son dönemde özellikle savunma sanayi ve medikal sektörlerinde attığımız adımlarla inşallah şehrimiz adına yeni bir dönüşümün başlangıcını gerçekleştirmiş olacağız. Üretimlerimizde katma değeri artırmak zorundayız, bunu başaracak güce sahibiz ve inşallah da başaracağız."

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da mayıs ayı ihracat rakamlarının kente bayram yaşattığını belirtti.

Mayıs ayının ihracat rekorlarının kırıldığı bir ay olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İhracatçılarımız başarılarıyla çifte bayram yaşattı. İhracat rakamlarındaki bu güzel tablo, elbette tüm sektörlere de yansıyacaktır. İhracatın yaratacağı sinerjiyi önemsiyorum. Bu rakamlar istihdam olarak, aş olarak, refah olarak kentin her alanına yansıyacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kentin ihracatının mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 684 milyon 31 bin dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında sektörel bazda en yüksek ihracat 154 milyon dolar ile halı sektöründe. Halı sektörü geçen yıla göre ihracatını yüzde 13,77 arttırmış durumda. İhracatını yüzde 150 ile en fazla artıran ise kuru meyve ve mamulleri sektörü oldu. Güzel olan bir başka nokta da makine ihracatımızdaki yükseliş. Makine sektörü ihracatını yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre yüzde 88,78 artırmışız. Bu da bize katma değer üretmek noktasında Gaziantep’in yol almaya başladığını gösteriyor."

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