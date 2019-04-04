"Gaziantep'in ihracattaki başarısı devam ediyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in mart ayı ihracatının yaklaşık yüzde 4,5 artarak 642 milyon 185 bin dolara ulaştığını belirterek, "Gaziantep, ihracattaki başarısıyla lokomotif kent olmaya devam ediyor. Bu başarının mimarı olan tüm sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'ten 2019 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artışla 1 milyar 821 milyon 345 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentten mart ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4,5 artışla 642 milyon 185 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Ünverdi, Gaziantep'in en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında 6. sırada yer aldığını aktardı.

Ünverdi, "Gaziantep, ihracattaki başarısıyla lokomotif kent olmaya devam ediyor. Bu başarının mimarı olan tüm sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Ülkemizin büyümesi ve bugünün zorluklarının üstesinden gelebilmesinde ihracattaki başarımız çok büyük önem taşıyor. Dünyada daralan piyasa koşullarını da ancak ihracatla aşabiliriz. Bunun için de daha fazla katma değere, markalaşmaya ve yenilikçi ürünlere ihtiyacımız var. Ülke olarak bunu yapacak güce de sahibiz. Yeter ki inanalım, yenilikçi olalım ve harekete geçelim. Gaziantep Sanayi Odası olarak da üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, projeler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.