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"Gaziantep'in ihracattaki başarısı devam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Gaziantep, ihracattaki başarısıyla lokomotif kent olmaya devam ediyor. Bu başarının mimarı olan tüm sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in mart ayı ihracatının yaklaşık yüzde 4,5 artarak 642 milyon 185 bin dolara ulaştığını belirterek, "Gaziantep, ihracattaki başarısıyla lokomotif kent olmaya devam ediyor. Bu başarının mimarı olan tüm sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'ten 2019 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artışla 1 milyar 821 milyon 345 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentten mart ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4,5 artışla 642 milyon 185 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Ünverdi, Gaziantep'in en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında 6. sırada yer aldığını aktardı.

Ünverdi, "Gaziantep, ihracattaki başarısıyla lokomotif kent olmaya devam ediyor. Bu başarının mimarı olan tüm sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Ülkemizin büyümesi ve bugünün zorluklarının üstesinden gelebilmesinde ihracattaki başarımız çok büyük önem taşıyor. Dünyada daralan piyasa koşullarını da ancak ihracatla aşabiliriz. Bunun için de daha fazla katma değere, markalaşmaya ve yenilikçi ürünlere ihtiyacımız var. Ülke olarak bunu yapacak güce de sahibiz. Yeter ki inanalım, yenilikçi olalım ve harekete geçelim. Gaziantep Sanayi Odası olarak da üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, projeler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ünverdi, katma değerli üretim ve bu üretimi yapabilecek eleman yetişmesi için eğitimde değişim süreci ile yapısal reformların da hayata geçirilmesiyle ülkede hızlı bir toparlanmanın yaşanacağını kaydetti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı (GTO) Tuncay Yıldırım da Gazianteplilerin işine dört elle sarıldığını, sıkıntıları bir kenara bırakıp ihracata, üretime odaklandığını vurguladı.

Yıldırım, Gaziantep ihracatının yükselen grafiğinin her sonuca yansıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rakamlara baktığımızda en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilin ilk çeyrekte bir önceki yıla göre ihracat artış oranı ortalaması yüzde 2,1, Türkiye ortalaması ise yüzde 2,2. Bu periyotta Gaziantep'in ihracatındaki artış oranı ise yüzde 8,3. Hem Türkiye, hem de ilk 10'daki artışının 4 katı performans var. Aynı şekilde sadece mart ayı değerlendirildiğinde de Gaziantep, 2018 mart ayına göre ihracatını yüzde 4,5 arttırmış durumda. Bu performans çok önemli. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak bir hedef koyduk. 2023 yılında kentimizin ülke ekonomisindeki ilk 4 ilden biri olmasına öncülük etmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız."

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Gaziantep GSO GTO ihracat Sanayi Odası Ticaret Odası

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