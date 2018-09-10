FİNANS

Gaziantep'in kuruluk patlıcanına coğrafi işaret tescili verildi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: - "Antep Kuruluk Patlıcanı'nın coğrafi işaret tescil belgesini alarak, bu alanda tescilini yaptığımız ürün sayısını 9'a çıkardık" -"Kuruluk patlıcanın alınan coğrafi işaret tescil belgesiyle bilinirliğinin daha artarak ihracat payının gelişmesini umut ediyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden "Antep Kuruluk Patlıcanı"nın coğrafi işaret tescil belgesini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 9’a çıkardı.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, borsanın, gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel mutfak lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla sürdürdüğü Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları sürüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde son 2 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, Antep Kuruluk Patlıcanı'na da coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını belirtti.

Kuruluk patlıcanın "Menşe" işaretiyle TÜRKPATENT Kurumu tarafından, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere Gaziantep'in bir marka değeri olarak tescil edildiğini ifade eden Akıncı, Gaziantep'in asırlık lezzetlerini, coğrafi işaret tesciliyle kentin marka değerleri arasına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Akıncı, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında son olarak Antep Kuruluk Patlıcanı'nı da Gaziantep'in tecilli mutfak hazineleri arasına kattık. Tescil çalışmalarındaki tek gayemiz şehrimizin sahip olduğu eşsiz değerlere Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte el birliğiyle sahip çıkmak ve onları gelecek nesillerimize geleneksel hazırlanış biçimleriyle taşımak. GTB olarak bu anlamda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de bulundukları şehirlerin en fazla ürününü tescil ettiren borsaların başında geliyoruz. Son iki yıl içerisinde Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru, Antep Köy Kahkesi, Antep Peyniri, Antep Muskası ve Antep Kuruluk Patlıcanı olmak üzere 9 farklı ürünün coğrafi işaret tescil belgesini aldık.

Kurutmalıkların bölge çiftçisine ciddi gelir sağladığını belirten Akıncı, ''Kurutmalıklar yetiştiricisinden, oyma işlemini yapıp kurutan ve ticaretini yapan birçok kişiye kadar ekonomik gelir kaynağı sağlamakta. Türkiye'nin kurutmalık üretiminin önemli bir bölümü şehrimizden yapılıyor. Kuruluk patlıcanın alınan coğrafi işaret tescil belgesiyle bilinirliğinin daha artarak ihracat payının gelişmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Coğrafi İşaret tescili Gaziantep GTB kuruluk patlıcan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

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